Cardinale: "Credo di poter fare del Milan il club numero uno e allo stesso tempo aiutare la Serie A a tornare competitiva"

vedi letture

In merito alla gestione della Serie A, Gerry Cardinale ha dichiarato a Calcio e Finanza: "Credo di poter fare del Milan il club numero uno e allo stesso tempo aiutare la Serie A a tornare competitiva. Anche perché nelle condizioni attuali l’unico modo per spingere stabilmente un club ai massimi livelli è anche quello di appartenere ad un campionato più forte anche come sistema. Il divario con la Premier League? la strada per assottigliare questo divario è che il nostro campionato riacquisti la competitività degli anni d’oro a livello europeo, con il contributo fondamentale del lavoro di noi proprietari".

Sul suo sbarco in Italia: "Non capisco perché in Italia appena qualcuno propone cose nuove si sente dire: 'Mah, si è sempre fatto così!' Capirei se le cose andassero bene e invece abbiamo un grosso gap da colmare. Con Luigi De Siervo (ad della Lega Serie A, ndr) ormai ci siamo capiti, ha capito che posso dare una mano a livello internazionale: basti pensare che con ESPN, Amazon, Fox e tutte le più grandi società di media statunitensi faccio affari con successo da anni. La mia esperienza e i miei rapporti con queste reti possono essere una risorsa che può essere di grande aiuto alla Serie A”.