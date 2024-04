Cardinale è a Milano. Tuttosport: "Il patron in città per preparare la rivoluzione"

Gerry Cardinale è sbarcato a Milano per assistere a San Siro al derby di questa sera, ma non solo. "Il patron in città per preparare la rivoluzione" è il titolo odierno di Tuttosport che spiega che il numero uno di RedBird e proprietario del Milan è in Italia anche per lavorare sulla questione stadio, sulle strategie di mercato e sul successore di Pioli sulla panchina del Diavolo.

Nelle scorse ore, nell'intervista concessa a Il Sole 24 Ore, Cardinale ha ribadito la posizione di RedBird per il presente e il futuro: "Vorrei chiarire i fatti una volta per tutte: RedBird è l’azionista di controllo del 99,93% di AC Milan; il restante 0,07% è costituito da singoli investitori italiani. Elliott ha fornito un prestito a RedBird con una durata di tre anni e zero diritti di governance. Questo prestito non è diverso da qualsiasi altro finanziamento di terzi che avremmo potuto ottenere. Sono appena arrivato e non ho alcuna intenzione di vendere il Milan. Perché dovrei rinunciare alla proprietà? Non ci sono colloqui con alcun investitore che possa ottenere il controllo o la governance del Milan".