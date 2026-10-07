News Cardinale: "In Italia hanno paura del cambiamento, resistenza all'innovazione. Il calcio italiano deve innovare con urgenza"

Gerry Cardinale, nella sua intervista a Il Sole 24 Ore, ha espresso la sua ricetta affinché calcio italiano e Milan riportino in auge il loro prodotto

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, nella giornata di oggi ha rilasciato un'intervista a Il Sole 24 Ore per commentare la recente nascita di Skydance-Paramount con la relativa acquisizione di Warner Bors. Discovery. Un'operazione che è destinata, secondo i progetti di RedBird che ha guidato l'investimento e della famiglia Ellison che è socia di Cardinale in questa esperienza, a sfidare la piattaforma Netflix. Questa nuova realtà però può essere da traino anche per gli investimenti sportivi di Cardinale e in primis quello sul Milan, sul calcio italiano. Ne ha parlato chiaramente il numero uno di RedBird (QUI l'intervista con tutte le parti relative al Milan).

IN ITALIA HANNO PAURA DEL CAMBIAMENTO: CALCIO ITALIANO DEVE INNOVARE CON URGENZA

Le parole di Gerry Cardinale su cosa deve fare il Milan e il calcio italiano in generale per risollevare il livello di competizione e attrattività: "Ho detto più volte che dobbiamo migliorare il prodotto, renderlo più accattivante e interessante anche per i distributori e il pubblico internazionale. In Italia le persone hanno un po’ paura del cambiamento e c’è un po’ di resistenza all’innovazione. Il calcio italiano deve innovare. Deve cambiare con un senso di urgenza e io voglio essere uno dei catalizzatori di questo cambiamento. Vedo molte somiglianze fra Hollywood e il calcio italiano: entrambi hanno un enorme potenziale e devono tornare a innovare con urgenza"