News Cardinale: "Se potessi acquisterei ancora il Milan: ecco perché conviene"

Cardinale parla di Milan, modello di business e opportunità per far crescere il calcio italiano

Nei giorni scorsi, il 1 ottobre, Gerry Cardinale è stato ospite del Bloomberg Screentime 2026. Il proprietario del Milan e numero uno di RedBird, tra le altre cose, ha parlato del perché conviene investire in Europa e di che piani ha per il Milan.

Se oggi potessi comprare una squadra sportiva, quale sarebbe? Senza pensare ai soldi, solo quale sarebbe il miglior asset?

“Sarò onesto. Magari è scontato, ma ti dico il Milan. È una delle città più importanti in Europa, importantissima nell’industria della moda. Sono i New York Yankees del calcio italiano, ed il calcio italiano era quello che è oggi la Premier League. La mia strategia di investimento è andare dove c’è qualcosa da “riparare” e farlo, accelerando il processo per riportarli dov’erano prima. Il calcio europeo è un’opportunità enorme. Penso che ad oggi in America tutto sia terribilmente sovra prezzato. La sfida in Europa è che non amano particolarmente l’intrattenimento, quando si parla di sport non accettano compromessi. Quello che sto cercando di spiegare in Europa è che serve l'intrattenimento per finanziare lo sport. Abbiamo comprato San Siro, l’iconico stadio a Milano, e costruiremo un altro impianto da 80mila spettatori. E poi speriamo di portare a Milano la squadra NBA, costruire un'arena NBA. Creeremo una piattaforma sportiva e di intrattenimento milanese, che dovrebbe accelerare la crescita del calcio italiano per arrivare a livelli simili a quelli della Premier League”.