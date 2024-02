Cardinale sulla Superlega: "Non è qualcosa che riteniamo giusto per il Milan, la Serie A o il calcio europeo"

Intervistato da Calcio e Finanza, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, ha parlato anche della Superlega. Queste le sue parole: "Credo che dovremmo operare nell’ambito della UEFA e dell’ECA (l’Associazione dei Club Europei, ndr), che meglio servono gli interessi del calcio in Europa. La Superlega, qualunque sia la sua forma attuale, non è qualcosa che riteniamo giusto per il Milan, la Serie A o il calcio europeo".

Sulla gestione della Serie A, Cardinale ha invece spiegato: "Credo di poter fare del Milan il club numero uno e allo stesso tempo aiutare la Serie A a tornare competitiva. Anche perché nelle condizioni attuali l’unico modo per spingere stabilmente un club ai massimi livelli è anche quello di appartenere ad un campionato più forte anche come sistema. Il divario con la Premier League? la strada per assottigliare questo divario è che il nostro campionato riacquisti la competitività degli anni d’oro a livello europeo, con il contributo fondamentale del lavoro di noi proprietari".