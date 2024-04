Cardinale sullo stadio: "Sarà il primo costruito in Italia dal 2011. Porteremo anche la musica a Milano"

Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a “The Deal”, podcast di Bloomberg, nella quale ha parlato anche progetto stadio del club rossonero a San Donato: "Sarà il primo costruito in Italia dal 2011. Sarà uno stadio sullo stile americano, con 70.000 posti a sedere. Porteremo la musica a Milano e costruiremo qualcosa. Un grande evento dal vivo, un campus di intrattenimento per Milano, davvero legato alla squadra, ma qualcosa di simile al Milan.

È interessante, perché dovremo trovare un modo per cristallizzare il valore. Ma è qualcosa che probabilmente dovreste possedere per sempre, che è il massimo dell’iconicità e delle opportunità, come piattaforma. E costruiremo questo nuovo stadio. Quando avremo finito di costruire lo stadio, vi prometto che noi avremo una società che costruirà stadi".