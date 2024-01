Caressa: "Bravo Maresca con Maignan, ho paura per mio figlio perchè siamo in una società con poco rispetto"

Prima di pensare all'importante sfida casalinga contro il Bologna, il Milan si gode ancora la vittoria, di cuore e rabbia sul campo dell'Udinese grazie alle reti di Loftus-Cheek, Jovic e Okafor. Ha fatto il giro del mondo il brutto episodio riguardante Mike Maignan, vittima di cori e intimidazioni razziste da parte di alcuni, "tifosi" Dell'Udinese, tanto da costringere l'arbitro Maresca, a dover giustamente interrrompere la gara nel corso del primo tempo. Dell'attuale momento dei rossoneri e in particolare dell'episodio subito dal portiere francese, a Sky Calcio Club ha parlato così Fabio Caressa.

Queste le sue parole: "Innanzitutto faccio i complimenti all'arbitro Maresca, è stato intelligente e sensibile in un momento complicato da gestire. Ciò che è successo a Mike Maignan è stato indecente, certa gente va presa e allontanata dagli stadi, non ci sono giustificazioni, se sei un razzista è perchè credi in qualcosa di sbagliato. Mio figlio sta crescendo in questa generazione e ho paura per lui, ci sono dei valori che si stanno perdendo, c'è poco rispetto, i social dovranno aiutare a diffondere messaggi sani e di umanità".