Caressa: "Il Milan di Allegri sa adattarsi. Ecco cosa deve mettere ancora a posto"
Con un video pubblicato su TikTok, Fabio Caressa ha parlato così del Milan di Max Allegri: "Il Milan di Allegri si sa piegare, si fa concavo e convesso. E voglio fare i complimenti a Hernanes che in questi giorni ha parlato della capacità del Milan di curvarsi a seconda delle necessità. E' un Milan che si adatta molto e si modella anche in base alle caratteristiche dell'avversario.
Non prende gol, è molto attento a concedere meno tiri possibili agli avversari. E' ancora fragile sui calci piazzati, è una cosa che non è ancora riuscito a mettere a posto. Segna spesso con il primo tiro in porta, è successo dodici volte finora. Questo vuol dire che la squadra quando crea l'occasione la crea grande. E poi ha grandi risolutori davanti perchè Leao si sta dimostrando questo adesso".
