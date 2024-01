Caressa si chiede: "Dove sarebbe il Milan con il Leao forte che conosciamo?!"

Fabio Caressa, in diretta a Sky Sport, parla così di Rafa Leao dopo Milan-Roma 3-1 di Serie A: “Ci sono molti segnali positivi dalla squadra, tranne uno: Leao. Non tira in porta in campionato dal 29 ottobre. Dove sarebbe il Milan con il Leao forte che invece conosciamo?”.



LEAO A SECCO IN CAMPIONATO

Non il periodo più felice per Rafael Leao che in campionato non riesce più a trovare il gol. L'ultima rete del numero 10 del Milan in Serie A risale addirittura al 23 settembre, quando il Diavolo sconfisse il Verona a San Siro per 1-0. In quella partita, tra l'altro, il portoghese era stato anche capitano del Milan.

Ma non è solo il digiuno dal gol e anche poca pericolosità in generale di Leao. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, Leao non tira in porta dal 29 ottobre, praticamente tre mesi. E pensare che nelle prime giornate Leao era stato travolgente: nelle prime 5 giornate Rafa aveva trovato 3 gol con 6 tiri di cui 5 in porta.