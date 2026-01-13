Carrick verso il ritorno al Manchester United come tecnico ad interim

(ANSA) - LONDRA, 12 GEN - Il Manchester United si prepara a finalizzare la nomina di Michael Carrick come nuovo allenatore ad interim per il resto della stagione. L'ex centrocampista dei Red Devils è emerso nelle ultime ore come il principale candidato per raccogliere il testimone di Darren Fletcher, il cui mandato di fatto si è concluso con la sconfitta per 2-1 contro il Brighton nel terzo turno di FA Cup. Secondo fonti vicine al club, lo United non ha ancora preso una decisione formale, ma Carrick avrebbe guadagnato un netto vantaggio rispetto a Ole Gunnar Solskjaer, altro nome preso in considerazione dopo i colloqui della scorsa settimana. L'ex tecnico norvegese, esonerato dal Besiktas ad agosto, sarebbe però apparso più defilato negli ultimi giorni, anche a causa del clamore mediatico suscitato attorno alla sua candidatura, giudicato eccessivo da alcuni dirigenti del club. Carrick, 44 anni, è libero da incarichi dopo la fine dell'esperienza al Middlesbrough, terminata nel luglio scorso con la mancata qualificazione ai play-off di Championship. Vive ancora nel nord-ovest dell'Inghilterra: il figlio Jaycey è tesserato nell'Academy dello United e la moglie Lisa lavora nella zona, un dettaglio che rafforza l'ipotesi di una soluzione rapida e di continuità.

L'obiettivo della dirigenza è affidare al nuovo tecnico ad interim la guida della squadra già nel derby di Manchester contro il City, in programma sabato all'Old Trafford. Carrick conosce profondamente l'ambiente United: protagonista in campo per oltre un decennio, è stato poi membro dello staff tecnico sotto José Mourinho e lo stesso Solskjaer. Nel novembre 2021 guidò la squadra da allenatore ad interim, ottenendo vittorie contro Villarreal e Arsenal e un pareggio a Stamford Bridge con il Chelsea. Un precedente che oggi potrebbe spianargli la strada verso un nuovo ritorno, ancora una volta in una fase delicata della stagione. (ANSA).