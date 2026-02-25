Caso Milan-Parma, Ravezzani: "I dialoghi tra arbitro e varisti sono sconcertanti"

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato così su X l'audio tra l'arbitro Piccinini e la sala VAR in occasione del gol del Parma contro il Milan: "I dialoghi tra arbitro e varisti nel gol (giustamente) assegnato al Parma col Milan sono sconcertanti. L’avar Pairetto, che dovrebbe solo assistere il varista Camplone, prende il sopravvento, dirige le operazioni e invita Piccinini a cambiar decisione. Ma non toccava a lui dirlo".

Dino Tommasi, ex arbitro e membro del CAN A-B, ha dichiarato a Open VAR: "Piccinini da campo fischia la situazione di Valenti, credendola un'ostruzione. In realtà Valenti è completamente fermo, non fa alcun movimento verso Maignan e non ostruisce la sua uscita: ha diritto in quel momento di posizionarsi lì. L'on field review è corretta perché il fallo non c'è. Anche Troilo ruba il tempo a Bartesaghi, ruba il tempo a Bartesaghi: può ricordare una rete di De Ketelaere in un'Atalanta-Milan. Bartesaghi manco salta. C'è un leggero appoggio ma è fisiologico dopo avergli tolto il tempo"