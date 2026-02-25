Cremonese-Milan, ecco la designazione arbitrale: scelto un fischietto espertissimo. Al Var Guida

di Antonello Gioia

Si riporta di seguito la designazione arbitrale per Cremonese-Milan:

CREMONESE – MILAN     h. 12.30

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:       AYROLDI

VAR:      GUIDA

AVAR:    MAGGIONI