Cassano: "In questo momento Amorim vede più Musah di Modric perché ha sette polmoni..."

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E' complicato analizzare sin qui la stagione che Yunus Musah sta vivendo in rossonero. Tanta fiducia da parte di Amorim e prestazioni a fase alterne, così come tutto il Milan. Del centrocampista americano (e non solo) ha parlato così Antonio Cassano nel corso della prima puntata stagione di Viva El Futbol. Ecco un estratto delle sue considerazioni:

"Da quando hanno cominciato la stagione giocano uomo a uomo e Modric non è questo, non può farlo. Se metti due mezze ali come l'anno scorso, lui gestisce. Però in questo momento qua Amorim vede più Musah, che ha 7 polmoni, e Rabiot, che ha polmoni e si butta. E allora anche lì, dico io, è una via di mezzo: perché tu hai fatto rimanere Modric? È un super campione. Se gioca non puoi dirgli di fare la pressione..".