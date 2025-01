Cassano insiste: "Perché prendono Mudryk, Marmoush e Kvaratskhelia e a Leao nessuno se lo caga?"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma Twitch 'VIva El Futbol', Antonio Cassano ha parlato di Milan, tornando ancora una volta sul discorso relativo a Rafael Leao:

"Il City va a prendere chi^ Marmoush dall'Eintracht per 75 milioni di euro. Il Paris Saint Germain prende Kvaratskhelia, 75 milioni. Se qualcuno lo vuole, Leao, vanno, lo pagano e lo portano via. Perché le squadre top, nel mondo, Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid, Manchester City, non lo prendono in considerazione? Mudryk, l'hanno pagato 100 milioni. Perché vanno a prendere sti giocatori qua e il fenomeno che tu descrivi nessuno lo caga? Domanda!".