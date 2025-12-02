Cassano non si smentisce: "Leao l'altro giorno è stato scandaloso, poi il Milan fa un'azione casuale..."

Come ogni post weekend di Serie A Enilive sono arrivate, puntuali, le dichiarazioni di Antonio Cassano, ex giocatore anche del Milan proprio come Allegri alla guida, che ha criticato duramente il tecnico rossonero e il numero 10 Rafael Leao, dichiaratamente due dei bersagli preferiti delle critiche dell'ex giocatore barese. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni pronunciate nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol in compagnia di Lele Adani e Nicola Ventola.

Le parole di Cassano: "Io vedo zero lati positivi in Allegri. Esclusa la partita contro l'Udinese, sta facendo delle partite di merda. La partita con l'Inter e i primi 60 minuti con la Lazio sono una roba vegognosa. Mi piacerebbe, se Berlusconi fosse in vita, chiedere a lui. Allegri è talmente furbo che si sta prendendo dei meriti che non ha: padre tempo arriva, i meriti di Allegri sono zero. Quest'anno, ve lo dico, farà fatica e non arriverà nelle prime quattro. Non sta migliorando nessuno, si è preso i meriti che Leao ha fatto 4 o 5 gol: l'altro giorno il portoghese è stato scandaloso, poi il Milan fa una buona azione, casuale perché non la vedi ogni quarto d'ora".