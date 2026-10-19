Cesari smentisce Sarri: "Rigore per l'Atalanta? De Winter la prende prima col ginocchio"

Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista Mediaset, si è così espresso a Pressing commentando un possibile rigore in favore dell'Atalanta.

Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista Mediaset, si è così espresso a Pressing commentando un possibile rigore in favore dell'Atalanta per presunto fallo di mani di De Winter su cross di Rowe, episodio che ha fatto andare su tutte le furie anche Sarri: "Vado al minuto numero 41, perché questa volta a protestare è l'Atalanta. Che cosa chiede l'Atalanta? Un presunto fallo di mano di De Winter sul cross di Rowe. Guardate questa situazione: l'arbitro fa continuare il gioco e non abbiamo altri replay se non quelli ingranditi da noi con lo zoom. A me sembra — ed è una mia impressione assolutamente personale, poi potete essere tranquillamente in disaccordo — che il pallone tocchi prima il ginocchio di De Winter e poi si alzi, e che il giocatore cerchi addirittura di togliere la mano. Questa è la mia impressione, perché vedete che c'è questo sbalzo del pallone che va verso l'alto; sembra proprio che tocchi sia il ginocchio che la mano. Su un rimpallo di questo genere qua, che cosa viene valutato? Che in quel momento il giocatore non può togliersi la mano o tagliarsi il braccio, quindi il contatto è inevitabile. Questa è la mia impressione".

IL PRIMO RIGORE PER IL MILAN

Non ci sono dubbi, invece, sul rigore concesso al Milan nel primo tempo: Al minuto numero 24 - spiega Cesari - c'è il primo intervento del VAR. Parlavamo di un arbitro molto, molto attento: Chiffi segue questo tipo di azione, con Musah che prende il pallone nella sua percussione, il tiro e poi la deviazione da parte di un giocatore dell'Atalanta. Musah si lamenta, facendo capire che qualcosa non ha funzionato. Sicuramente sì: è questo braccio sinistro che va a impattare la traiettoria del pallone in una posizione assolutamente innaturale, fuori dalla sagoma, quindi totalmente punibile".