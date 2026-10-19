Pagelle Gazzetta: Rabiot il migliore, Maignan salva il Milan. Male Chukwueze

Secondo La Gazzetta dello Sport, il migliore in campo nelle file del Milan contro l'Atalanta è stato Rabiot, autore di un gol e di un assist

Nella pagelle odierne della Gazzetta dello Sport all'indomani della vittoria del Milan per 3-2 contro l'Atalanta, il premio di migliore in campo non può che andare ad Adrien Rabiot, autore di un gol e di un assist. Il francese si è meritato un bell'8: "Non ha mai avuto questa continuità nella Juve: il 2-0, l’assist del 3-0, il tiro del rigore parato, il dominio su ogni palla e situazione". Decisivo anche Mike Maignan che nel finale ha salvato il gol del 3-3 con una grande parata su Zappacosta: il portiere francese ha preso 7.

Mezzo voto in meno per Moreira, Musah e Modric, mentre la sufficienza piena (6) è stata data dalla Rosea a Gila, Pavlovic, Ramos e Pulisic. Non hanno convinto i subentrati che, a parte Tomori (senza voto), hanno preso tutti 5,5, vale a dire Loftus-Cheek, Hutchinson, Estupinan e Jashari. Il voto più basso lo ha preso Chukwueze, il quale non ha convinto e si meritato un 5 in pagella: "Chance sciupata: nel nuovo sistema di Amorim sarebbe sollevato da compiti difensivi eccessivi. L’unica azione finisce con l’offside".

Questo il tabellino di Milan-Atalanta, match valido per la settima giornata della Serie A 2026/27.

MILAN-ATALANTA 3-2

Marcatori: 24’ Ramos, 43’ Rabiot, 57’ Gila, 66’ Gaetano, 81’ Krstovic.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Maignan; Gila (dal 85’ Tomori), De Winter, Pavlović, Moreira; Musah (dal 75’ Estupinan), Modrić (dal 75’ Loftus-Cheek), Rabiot; Chukwueze (dal 53’ Hutchinson), Ramos, Pulisic (dal 75’ Jashari). A disp.: Bouyer, Torriani; Bartesaghi, Diawara, Terracciano, Vladimirov; Cisse, Comotto, Camarda. All.: Amorim.

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolašinac (dal 20’ Obric), Bernasconi (dal 75’ Zappacosta); Pašalić (dal 59’ Gaetano), Éderson; De Ketelaere, Samardžić (dal 75’ Scamacca), Rowe (dal 59’ Zalewski); Krstović. A disp.: Sonzogni, Sportiello, Plaia, Idele, Pounga. All.: Sarri.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Note: Gol annullato 13’ Pulisic

Ammoniti: 41’ Rabiot, 69’ Ederson, 78’ Obric.

Recupero: 3’ 1T, 5’ 2T.