MN - Verso Bournemouth-Milan: il programma della vigilia delle due squadre
Dopo aver trovato la prima vittoria stagione in Europa League contro il Salisburgo, giovedì il Milan è atteso da un'altra trasferta, stavolta in casa del Bournemouth. In vista della sfida di giovedì alle 21 al Vitality Stadium, la squadra rossonera svolgerà mercoledì mattina la rifinitura a Milanello a partire dalle 11.15, mentre la conferenza stampa di Ruben Amorim e di un calciatore andrà in scena alle 18.15 nella sala stampa dello stadio che ospiterà il giorno dopo la partita. Per quanto riguarda gli orari della vigilia degli inglesi, il tecnico Marco Rose e un giocatore risponderanno alle domande dei giornalisti alle 12.00 preso il Centro Sportivo del Bournemouth, l'allenamento è invece in programma alle 14.00.
Il programma completo terza giornata della fase campionato di Europa League:
Giovedì 22 ottobre 2026
Ararat-Armenia - AZ Alkmaar (18:45)
Ferencváros - Torreense (18:45)
GNK Dinamo - N.E.C. (18:45)
Juventus - Rennes (18:45)
Lech Poznań - Sunderland (18:45)
OFI Crete - Leverkusen (18:45)
Union SG - H. Beer-Sheva (18:45)
Sturm Graz - Marseille (18:45)
Bournemouth - Milan (21:00)
Beşiktaş - Crystal Palace (21:00)
Celtic - Celta (21:00)
Viktoria Plzeň - Levski Sofia (21:00)
Jagiellonia - Anderlecht (21:00)
Lillestrøm - Real Sociedad (21:00)
Celje - Salzburg (21:00)
Olympiacos - Sparta Praha (21:00)
Omonia - Benfica (21:00)
Hoffenheim - Lyon (21:00)
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