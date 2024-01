Cessione di un big in estate? Capello: "Solo se arrivano due rinforzi"

Il Milan si trova a fare i conti con una stagione che già ha perso quasi tutti i suoi stimoli a febbraio. In campionato i rossoneri sono un po' nella terra di mezzo, difficile rimontare per lo scudetto, difficile farsi rimontare il terzo posto. Fuori dalla Coppa Italia, rimane l'Europa League che può essere una campagna molto stimolante. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha parlato dei rossoneri con Fabio Capello, ex tecnico del Diavolo.

Le parole di Capello su eventuali cessioni di big in estate: "Bellissima domanda con una bellissima risposta: lo sa l’allenatore. Io penso che un allenatore possa perdere un giocatore chiave, un punto di forza, solo se sa che arriveranno due rinforzi per risolvere due problemi".