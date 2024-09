Champions, i risultati del secondo giorno: il Psg la vince all'ultimo, dominio Celtic

Secondo giorno di gare per il primo turno di Champions League. Ben tre gli 0-0, due dei quali hanno visto coinvolte le squadre italiane: il Bologna contro lo Shakhtar Donetsk in casa e l'Inter nella tana del Manchester City. Grandi vittorie per Sparta Praga e Celtic mentre il PSG solo nel finale piega e rovina l'esordio assoluto del Girona nella competizione. Domani terzo e ultimo giorno di gare con l'Atalanta che ospita al Gewiss l'Arsenal.

Mercoledì 18 settembre

18.45 Bologna - Shakhtar 0-0

18.45 Sparta Praga - Salisburgo 3-0

21 Celtic - Slovan Bratislava 5-1

21 Bruges - Borussia Dortmund 0-3

21 Manchester City - Inter 0-0

21 PSG - Girona 1-0

Giovedì 19 settembre

18.45 Feyenoord - Bayer Leverkusen

18.45 Stella Rossa - Benfica

21 Atalanta - Arsenal

21 Atletico Madrid - Lipsia

21 Brest - Sturm Graz

21 Monaco - Barcellona

Le gare di ieri

18.45 Juventus - PSV Eindhoven 3-1

18.45 Young Boys - Aston Villa 0-3

21 Bayern Monaco - Dinamo Zagabria 9-2

21 Milan - Liverpool 1-3

21 Real Madrid - Stoccarda 3-1

21 Sporting CP - Lilla 2-0