Champions League, la classifica aggiornata dopo le partite del martedi
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Di seguito la classifica aggiornata dopo le partite di Champions League di ieri sera.
Nella serata di ieri sera è tornata la competizione europea più importante per i club, la Champions League. Di seguito la classifica aggiornata in attesa delle partite di questa sera.
CHAMPIONS LEAGUE, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Barcellona 6
Sportign 6
Arsenal 6
Bayern Monaco 4
Psg 3 *
Como 3 *
Manchester United 3
Stoccarda 3 *
Manchester City 3 *
Villareal 3
Aston Villa 3 *
Real Betis 3 *
Borussia Dortmund 3 *
Atletico Madrid 3
Liverpool 3 *
Real Madrid 3 *
AEK Atene 3 *
Club Bruge 3
Lens 3
Sabah 3
Lipsia 3
Roma 1 *
Shaktar Donetsk 1 *
Fenerbahce 1 *
PSV 1
Viking 1
LASK 0 *
Porto 0 *
Slavia Praga 0
Napoli 0
Lille 0
Feyenoord 0 *
Galatasaray 0
Bratislava 0 *
Bodo Glimt 0 *
(*) una partita in meno
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