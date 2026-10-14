Champions League, continua la 2^ giornata: tutte le partite in programma
MilanNews.it
Di seguito tutte le partite in programma oggi valide per la seconda giornata della Champions League.
Dopo i match di ieri che hanno aperto la seconda giornata della Champions League, questa sera si continua con le seguenti partite in programma.
CHAMPIONS LEAGUE, 2^ GIORNATA: LE PARTITE DI OGGI
LASK - LIVERPOOL ore 18:45
FEYENOORD - COMO ore 18:45
BRATISLAVA - STOCCARDA ore 21:00
BODO GLIMT - BORUSSIA DORTMUND ore 21:00
SHAKTAR DONETSK - AEK ATENE ore 21:00
MANCHESTER CITY - PSG ore 21:00
ROMA - REAL MADRID ore 21:00
REAL BETIS - PORTO ore 21:00
ASTO VILLA - FENERBAHCE ore 21:00
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