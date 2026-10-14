Champions League, continua la 2^ giornata: tutte le partite in programma

Champions League, continua la 2^ giornata: tutte le partite in programmaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:24News
di Andrea La Manna
Di seguito tutte le partite in programma oggi valide per la seconda giornata della Champions League.

Dopo i match di ieri che hanno aperto la seconda giornata della Champions League, questa sera si continua con le seguenti partite in programma.

CHAMPIONS LEAGUE, 2^ GIORNATA: LE PARTITE DI OGGI

LASK - LIVERPOOL ore 18:45 

FEYENOORD - COMO ore 18:45 

BRATISLAVA - STOCCARDA ore 21:00

BODO GLIMT - BORUSSIA DORTMUND ore 21:00

SHAKTAR DONETSK - AEK ATENE ore 21:00

MANCHESTER CITY - PSG ore 21:00

ROMA - REAL MADRID ore 21:00

REAL BETIS - PORTO ore 21:00

ASTO VILLA - FENERBAHCE ore 21:00