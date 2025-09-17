Champions League, le gare in programma domani
Dopo le gare di questa sera, la prima giornata della Champions League Phase si concluderà domani. Queste le gare in programma.
Giovedì 18 settembre
18.45 Copenhagen-Bayer Leverkusen
18.45 Bruges-Monaco
21.00 Manchester City-Napoli
21.00 Newcastle-Barcellona
21.00 Eintracht-Francoforte-Galatasaray
21.00 Sporting-Kairat
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
