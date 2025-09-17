Champions League, le gare in programma domani

Champions League, le gare in programma domani
Ieri alle 23:20
di Federico Calabrese

Dopo le gare di questa sera, la prima giornata della Champions League Phase si concluderà domani. Queste le gare in programma.

Giovedì 18 settembre

18.45 Copenhagen-Bayer Leverkusen 

18.45 Bruges-Monaco

21.00 Manchester City-Napoli

21.00 Newcastle-Barcellona

21.00 Eintracht-Francoforte-Galatasaray

21.00 Sporting-Kairat 