Che accoglienza ci sarà per Milan-Como a Perth? Pelligra: "Fantastica. Lo stadio sarà sold out"

Intervistato dai colleghi di Tuttosport, l'imprenditore italo-australiano, nonché presidente del Catania e Perth Glory, Rosario Ross Pelligra, ha parlato della tanto discussa sfida tra Milan e Como del prossimo 8 febbraio, che si disputerà proprio nel suo paese natale, l'Australia.

Milan-Como a Perth: cosa significa per la Serie A?

"Una grande opportunità. Non solo per la partita, ma perché vuol dire esportare uno dei migliori prodotti italiani. Il calcio italiano è un modello difficile da toccare con mano agli antipodi. Adesso sarà possibile, con i tre punti in palio".



Gli australiani seguono il calcio?

"Non è il primo sport, ma è in crescita. Non dimentichiamo che in Oceania ci sono molti immigrati che hanno portato la cultura europea o sudamericana".



Che accoglienza ci sarà?

"Fantastica. Già da tempo mi hanno chiesto i biglietti, da giovedì il telefono è tornato a impazzire: vogliono esserci tutti, sarà sold out. Il Milan ha appeal internazionale, il Como ha milioni di tifosi in Indonesia grazie agli Hartono. Per noi sono un esempio: abbiamo tantissimi tifosi nel mondo. E magari in futuro vedremo il Catania giocare in Australia una partita di Serie A".

