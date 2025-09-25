Che problemi ha San Siro? Simonelli ironico: "Quanto tempo abbiamo?"

Intervistato dai colleghi de La Repubblica, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli parlando della situazione degli impianti in Italia si è soffermato in modo particolare sul futuro di San Siro: "È doloroso dirlo, ma oramai è uno stadio inadeguato".

Come finirà quindi la questione dello stadio a Milano?

"Buttare a mare questo processo per questioni ideologiche di bassa lega è un autogol. Sarà un danno per la città, perché se non avranno San Siro, i due club finiranno per fare stadi fuori dal comune di Milano. Ma a essere danneggiato sarebbe tutto il Paese: solo l'indotto temporaneo per la costruzione degli impianti in cantiere vale 6 miliardi".

Che problemi ha oggi San Siro?

"Quanto tempo abbiamo? Tribune, studi tv, ma anche gli spazi che permettono alle società di fare business: l'area hospitality non è integrabile. E per fortuna i nostri tifosi non sono grandi bevitori di birra: ci sono problemi anche per andare a fare la pipì".

Non la turba l'idea di perdere un monumento come San Siro?

"Tutti abbiamo ricordi, nostalgie. Ma l'unico modo per mantenere la storicità di uno stadio è fare quello nuovo sulla stessa area. Prendete Wembley: è stato abbattuto e ricostruito, ma nessuno dice "Sono stato al nuovo Wembley". È sempre lo stadio del mito".