Chi affiancherà Pulisic contro la Juventus? C'è un giocatore che scalpita

vedi letture

Squadra che vince non si cambia, in teoria, ma contro la Juventus Massimiliano Allegri sarà costretto a farlo per via delle assenze di Fikayo Tomori, indisponibile per infortunio, e Pervis Estupinan, squalificato dopo il rosso contro il Napoli.

I restanti 9/11 del Milan dovrebbero essere gli stessi che hanno battuto i campioni d'Italia, anche se a dirla tutta non sarà esattamente così. Difesa e centrocampo, al netto dei cambi obbligati, saranno sempre gli stessi, così come la porta, con Mike Maignan presente e con la fascia al braccio. Chi potrebbero cambiare sono i due d'attacco, o meglio, uno dei due, perché Christian Pulisic è inamovibile.

La soluzione più semplice risponde al nome di Santiago Gimenez, che contro il Napoli ha giocato bene ed è piaciuto tanto a Max Allegri, ma riportano i colleghi di Tuttosport che c'è un altro giocatore che scalpita per una chance da titolare, e non stiamo parlando di Rafael Leao, bensì di Christopher Nkunku, che incrementata ulteriormente la sua forma fisica potrebbe ambire a partire dal primo minuto al fianco di Pulisic contro la Juventus.