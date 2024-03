Chi farà la telecronaca e il commento tecnico su DAZN di Milan-Empoli

Milan-Empoli, sfida valida per la 28esima giornata di Serie A,, sarà trasmessa in esclusiva da DAZN e sarà commentata dalla coppia formata da Dario Mastroianni e dall’ex calciatore Marco Parolo.

LE ULTIME DI FORMAZIONE

A tre giorni dall'impegno di Europa League contro lo Slavia Praga, il Milan torna in campo contro l'Empoli nella sfida valida per la 28^ giornata di Serie A. Per questa partita, Stefano Pioli dovrà fare a meno sicuramente di Florenzi e Leao che sono squalificati: al loro posto giocheranno Calabria come terzino destro e Okafor come attaccante esterno di sinistra.

Ma rispetto a giovedì contro lo Slavia ci saranno anche altri cambi nella formazione iniziale del Diavolo: turno di riposo in difesa per Kjaer e Gabbia e in attacco per Giroud. Il francese sarà sostituito da Jovic al centro dell'attacco milanista, mentre la coppia di centrali difensivi sarà quella compota da Thiaw e Tomori. Novità anche in mezzo dove tornerà titolare Bennacer, a fargli posto dovrebbe essere Adli.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

Maignan

Calabria Thiaw Tomori Theo Hernandez

Reijnders Bennacer

Pulisic Loftus-Cheek Okafor

Jovic