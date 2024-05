Claudio Ranieri lascia il Cagliari e dà l'addio al calcio

vedi letture

Quella di giovedì contro la Fiorentina alla Unipol Domus Arena sarà l'ultima partita da allenatore per Claudio Ranieri. Secondo quanto riportato da Sky Sport il tecnico ha infatti deciso di dare l'addio al Cagliari al termine della stagione e di terminare la sua carriera. La salvezza ottenuta domenica sarà dunque l'ultima grande impresa di Sir Claudio, che ha comunicato la sua decisione al club.

Nelle prossime ore arriverà l'annuncio ufficiale, con l'allenatore che potrebbe anche parlare in conferenza stampa. Intanto per domani è previsto un allenamento a porte aperte allo stadio dei rossoblù, per festeggiare il traguardo raggiunto grazie alla vittoria contro il Sassuolo, come comunicato dal club sardo sul proprio sito ufficiale: "In vista della gara casalinga contro la Fiorentina, match dell’ultima giornata del campionato di Serie A 23/24, in programma giovedì 23 alle ore 20.45, mercoledì 22 si terrà all’Unipol Domus un allenamento a porte aperte. Per i tifosi rossoblù sarà anche un’occasione per continuare a festeggiare insieme alla squadra il raggiungimento della permanenza nella massima serie.