Club 1899, in vendita tutte le partite casalinghe del Milan in Serie A

A partire da giovedì 18 luglio alle ore 17.00, AC Milan apre alla vendita dei prodotti "Club 1899" per le partite casalinghe della Serie A 2024/25. L'acquisto di un biglietto "Club 1899" prevede, oltre alla seduta in diversi settori del primo e del secondo anello - rosso o arancio - anche un servizio di ristorazione all'interno dello stadio oppure in esclusive e iconiche location esterne pre o post match a seconda del prodotto acquistato.

PRODOTTI

L'offerta, visibile nel dettaglio sul sito booking.acmilan.com alla sezione "Club 1899", prevede la possibilità di scegliere tra Sky Lounge Experience, We The Many Experience, Authority Experience, Crazy Pizza Experience, Historical Tram Experience e la nuova Museum Lounge Experience, che prevede la seduta al secondo anello rosso e hospitality post match nella Museum Lounge che verrà allestita con DJ set e cocktail bar a pagamento.

I prezzi per la experience "Club 1899" partono da 100€. Per tutte le informazioni, visitare il sito club1899.acmilan.com.

AZIENDE E PARTITE IVA

Se sei una azienda o una Partita Iva, scopri tutti i vantaggi e le offerte pensate per te e per i tuoi clienti, sul sito club1899.acmilan.com.