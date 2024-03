Collovati: "Ricordo due anni fa un Milan quasi impenetrabile dal punto di vista difensivo. E oggi non è più così"

Fulvio Collovati è stato intervistato da Tag24, esprimendosi sulla vittoria di ieri sera del Milan sullo Slavia Praga nell'andata degli ottavi di Europa League. Ecco le sue impressioni, partendo da un commento sulla partita: “Considerando la superiorità numerica mi aspettavo sicuramente qualcosa di diverso. È vero che il Milan ha fatto quattro gol, ma ha anche dimostrato la grandissima fragilità difensiva. A certi livelli non è possibile subire due reti da palle inattive. Questa squadra ieri ha dimostrato di poter fare gol in qualsiasi momento, perché ha giocatori come Leao, Giroud o Loftus-cheek, che da centrocampista ha segnato l’ottava rete, essendo insieme a Calhanoglu quello che ne ha fatte di più. Ricordo però due anni fa un Milan quasi impenetrabile dal punto di vista difensivo, con Tomori e Kalulu, e oggi non è più così. Mi sembra invece una squadra fragile e disattenta. Anche Maignan non è certo esente da responsabilità”.

“Il 4-2 è un risultato che non ti dà alcuna certezza. Ritengo però che nonostante tutto il Milan abbia dei valori assolutamente diversi da quelli dello Slavia Praga. Nella gara di ritorno dovrà fare attenzione a non subire le due reti, che vorrebbero dire pareggio. Sono sicuro però che questa squadra, con una gara fatta bene, potrà andare a vincere fuori casa. Prendere due gol e rischiare l’eliminazione vorrebbe dire mettere sul banco degli imputati non solo la squadra ma anche l’allenatore. Non credo che i rossoneri faranno nulla per pregiudicare la qualificazione al ritorno”.