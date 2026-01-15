COM-MIL (1-2): doppio cambio, dentro Ricci e Loftus-Cheek. Fuori Leao

Oggi alle 22:18News
di Manuel Del Vecchio

Al minuto 70, parziale di 1-2 per i rossoneri, Massimiliano Allegri effettua un doppio cambio: fuori Fofana e Leao, autore di un grande assist, e dentro Ricci e Loftus-Cheek. Ricci si posiziona a centrocampo, mentre l'inglese farà coppia in attacco insieme a Fullkrug. Tanti muscoli e centimetri per i rossoneri in questo finale di partita al Sinigaglia.