Davide Bartesaghi, giocatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Como-Milan.

Quanto è importante avere giocatori come Rabiot nello spogliatoio?

"Molto importante per noi, nell'intervallo ci siamo confrontati tutti dopo un primo tempo deludente. Poi nel secondo abbiamo avuto carattere e sono arrivati questi tre punti molto importanti.

Come avete digerito il cambio modulo?

"Bisogna adattarsi sempre alle situazioni che vengono proposte. Cosa nuova, ma credo che l'abbiamo fatto bene"

Quanto pesano questi tre punti?

"Partita molto difficile, ci siamo parlati tutt durante la settimana. Dovevamo tirare fuori il carattere per portare a casa questi tre punti, e lo abbiamo fatto".

Sulla partita

"Partita importante, ma come ho detto prima loro sono molto forti. Nel secondo tempo abbiamo alzato il livello sotto il punto di vista del coraggio e questa cosa ci ha portato questi 3 punti molto molto importanti".

Dietro c'è Maignan

"Abbiamo giocatori molto forti in squadra. Bisogna sapersi adeguare, nel primo non l'abbiamo fatto ma siamo stati bravi nel secondo a reagire".