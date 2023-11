COME HARD

Giroud squalificato, Leao e Okafor infortunati: contro la Fiorentina, nel match da disputare domani alle 20:45 a San Siro e delicatissimo per i rossoneri nella rincorsa a Juventus e Inter, Stefano Pioli dovrà fare i conti con un attacco più che spuntato, avendo a disposizione solo Pulisic, Chukwueze, Jovic, Luka Romero e - udite udite - un ragazzino di 15 anni, 8 mesi e 15 giorni.

ha solo, ma sarà presente a San Siro in una partita ufficiale del Milan, convocato con chance di scendere in campo se le condizioni dovessero permetterlo. E un po' forse il significato insito nel suo cognome, se lo si inglesizzasse, suggerisce che si tratta di un ragazzo con qualità molto speciali:, la cui trascrizione fonetica con conseguente pronuncia è, col significato (più o meno) letterale di, perché Camarda è venuto su proprio forte, bruciando tappe e record; il 2008, nel settore giovanile rossonero, ha sempre in categorie diverse dalla sua segnando una media di quasi 5 gol a partita: quando era un U14 giocava nella 15, quando era un U15 giocava nella 16, da U16 (in cui dovrebbe in teoria giocare ora) sta giocando in Primavera agli ordini di Ignazio Abate (due categorie sopra età). E nel venire su forte non devono essere compresi solo i gol e le gesta sul campo, ma anche le qualità nellae nell'che la sua famiglia gli ha trasmesso e che lui ora trasmette nei vari spogliatoi frequentati.Già in estate Camarda aveva sostenuto, per poi far parte stabilmente delle sedute negli ultimi giorni a causa dei tanti infortunati e delle assenze per la sosta nazionali. Domani sera, però, sarà la prima grande volta, la prima grande occasione. Per un ragazzo che sì,, ma che deve avere il tempo materiale di continuare a farlo e a dimostrarlo. No pressure: è bello sognare storie fantastiche, è bello augurargliele, ma poi tutto va equilibrato - si tratta sempre di un ragazzino di 15 anni contro i rocciosi difensori della Serie A - e contestualizzato nella clamorosa emergenza di questo periodo in casa rossonera. Il tempo ci dirà cosa succederà, ma - a prescindere - con calma. Perché Camarda, viene su forte. State sereni.