Come sono i rapporti con il Milan sul dossier San Siro? Antonello: "Ogni club sta lavorando al proprio progetto di stadio"

Il CEO dell'Inter, Alessandro Antonello, ai microfoni di Rai News ha parlato così della questione stadio per i nerazzurri: "Abbiamo ascoltato con favore le dichiarazioni del sindaco, sono parole ma abbiamo bisogno di atti ufficiali che vengano posti in essere in tempi certi. Chiaramente da parte dell'Inter l'idea progettuale è quella di avere un nuovo stadio a San Siro, resta il fatto che oggi siamo assolutamente interessati a proseguire sul progetto di Rozzano. Guiderà il tempo: il progetto che avrà un'esecuzione più veloce, sarà quello che verrà scelto per costruire il nuovo impianto".

Cosa ne pensa dell'idea di ristrutturare San Siro?

"Fin da quando abbiamo presentato il progetto nel 2019, questa ipotesi era stata esclusa. Pensare di avere un cantiere aperto con due squadre che giocano ogni tre giorni, determinerebbe un allungamento dei tempi di esecuzione della ristrutturazione che sono impensabili".

Come sono i rapporti con il Milan su tale dossier?

"Il dossier San Siro non è ancora stato interrotto, quindi la procedura è aperta. Dall'altra parte, ogni club sta lavorando al proprio progetto di stadio, secondo la sua competenza".

Il nuovo stadio a Rozzano quanti spettatori avrà?

"Avrà 70mila posti, abbiamo dato continuità di mandato agli architetti di Populous. Ad aprile saremo pronti per affrontare l'acquisizione dell'area e partire con la progettazione esecutiva dello stadio".

Quando vedremo il primo gol dell'Inter a Rozzano?

"Riteniamo di poter iniziare una nuova stagione sportiva nel 2028-29 con il nuovo stadio".