Compagnoni sull'idea Rashford per il Milan: "Scommessa intrigante ed affascinante"

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, il collega Maurizio Compagnoni ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sui discorsi relativi a Marcus Rashford, attaccante in rottura con il Manchester United che è accostato proprio in questi giorni al club rossonero:

"Rashford stabilmente gioca a sinistra, dove gioca Leao. Che c'entra con il Milan? Sarebbe un'operazione molto singolare. Il giocatore potenzialmente è fortissimo, però è vero che qualche volta ha fatto l'esterno destro, è vero che qualche volta ha fatto la prima punta, però se tu mi chiedi "Qual è il ruolo di Rashford?" io ti rispondo "Attaccante, esterno sinistro", cioé lo stesso ruolo di Leao".

E se il Milan puntasse su Rashford per fargli fare la prima punta? "Puoi provare, ma non è che abbia fatto grandi cose da centravanti. però ci ha giocato qualche volta. Rashford sarebbe una scommessa, magari riesce. Rashford potenzialmente è fortissimo, è che il suo rendimento nelle ultime stagioni, tranne in alcuni momenti, sono stati deludenti. Ripeto, è una scommessa intrigante, affascinante, fa un ruolo che secondo me può fare anche fare ma che ha fatto pochissime volte in passato".