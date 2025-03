Con lo stop di Loftus, diventano tre gli indisponibili rossoneri contro il Napoli

Sfortunatissimo il Milan ma soprattutto Ruben Loftus-Cheek che non trova pace: nella notte napoletana il centrocampista inglese ha accusato forti dolori addominali che, dopo un controllo in ospedale, sono risultati essere causati da una appendicite acuta che costringerà il calciatore a un'operazione nella giornata di oggi. Sono dunque tre i rossoneri indisponibili contro il Napoli: due infortunati come Royal e Loftus più lo squalificato Musah.

Infortunati Milan

Emerson Royal: lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro.

Ruben Loftus-Cheek: appendicite acuta

Indisponibili Milan

Yunus Musah: ammonito da diffidato contro il Como, salterà la gara contro il Napoli.