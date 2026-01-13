Con un gol di Ikone, il Paris Fc elimina il Psg dalla Coppa di Francia
(ANSA) - PARIGI, 12 GEN - Colpo di scena al Parco dei Principi, dove il Paris Football Club, seconda squadra della capitale da quest'anno in Ligue 1, ha battuto i campioni d'Europa del Paris Saint Germain per 1-0 eliminandoli dalla Coppa di Francia, ai sedicesimi di finale. La rete decisiva è stata realizzata dall'ex viola Jonathan Ikone alla mezz'ora della ripresa. (ANSA).
