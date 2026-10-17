Conceiçao: "Al Milan non c'erano condizioni ideali. Mi brucia ancora la finale col Bologna"
A conti fatti, l'avventura di Sergio Conceiçao al Milan, per l'allenatore portoghese, può essere considerata positiva: in pochi giorni ha vinto una Supercoppa Italiana che non sembrava alla portata e in pochi mesi ha portato il Diavolo a giocarsi la finale di Coppa Italia, perdendola. Infatti il sentimento che traspare dall'intervista che l'allenatore lusitano ha concesso alla Gazzetta dello Sport questa mattina è proprio quello del non rimpiangere quanto fatto nei mesi trascorsi a Milanello.
Il commento di Sergio Conceiçao nel ricordare la sua esperienza come allenatore del Milan: "Purtroppo ogni allenatore ha bisogno di una struttura societaria di un certo tipo alle spalle, altrimenti diventa difficile avere credibilità di fronte ai giocatori. Diciamo che al Milan allora non c'erano le condizioni ideali. Non mi pento di quei sei mesi, vincere la Supercoppa e raggiungere la finale di Coppa Italia battendo Roma e Inter è stato fantastico. Anzi, ancora mi brucia aver perso quella finale con il Bologna"
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