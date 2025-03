Conceiçao ammette: "In Italia nessuna partita è facile. Molto soddisfatto di questa settimana"

Sergio Conceicao è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Como, che si giocherà domani alle 18 a San Siro. I rossoneri cercano i tre punti e devono cercare di dare un po' di continuità ai risultati se vogliono ancora tenere vive le poche speranze di acchiappare un posto Champions League o quantomeno un posto in Europa, a oggi non scontato. Le parole dell'allenatore rossonero.

Dopo le vittorie in rimonta sono sempre arrivate sconfitte... Ha lavorato sulla motivazione?

"Cerchiamo di lavorare su tutti i punti di vista: fisica, tattico ed emozionale. Sono molto soddisfatto di questa settimana come lo ero la scorsa. Abbiamo iniziato molto bene col Lecce, poi nel secondo tempo abbiamo creato tanto e fatto tre gol, potevamo farne anche di più. Le altre squadre hanno qualità, allenatori bravi... Qua in Italia nessuna partita è facile. Una volta sì, ora mi sembra più equilibrato, diverso e più difficile".