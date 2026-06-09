Conceiçao: "Ora è confermato che il cambiamento del Milan non è stato così positivo come pensavano"

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L'ex tecnico del Milan Sergio Conceiçao si è tolto qualche sassolino dalla scarpa nei confronti del club che non lo ha confermato

Tanto l'esperienza al Milan del tecnico Sergio Conceiçao era cominciata alla grande con la vittoria della Supercoppa Italiana dopo pochi giorni dal suo arrivo sulla panchina rossonera, quanto l'addio è stato molto freddo e non senza dissapori. Oggi il tecnico portoghese, intervistato da TVI, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa analizzando la sua avventura milanista alla luce di quanto successo quest'anno al Milan. Di seguito sono riportate le sue dichiarazioni.

CONCEICAO SI TOGLIE QUALCHE SASSOLINO DALLA SCARPA CON IL MILAN

Sergio Conceiçao non le manda a dire sul Milan: "Durante questa breve esperienza al Milan, non credo nemmeno sia giusto dire che sia stata colpa del presidente. Penso che la responsabilità sia stata di tutti noi; le cose non sono andate come avrebbero dovuto. Ma negli ultimi dieci anni il Milan ha vinto due trofei: lo scudetto nel 2022 con Pioli e la Supercoppa dello scorso anno con me. In quei sei mesi, credo sia stata creata una base interessante sulla quale dare continuità al progetto. Loro non l'hanno vista in questo modo e hanno ritenuto necessario cambiare, ma ora è stato confermato che quel cambiamento non è stato così positivo come pensavano"