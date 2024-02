Condò: "Errore di Pioli: turnover andava fatto nel ritorno con il Rennes. Cinque cambi snaturano"

Il Milan ha sbagliato con il Monza su tutta la linea. Su questo, commentatori e analisti sono concordi già da ieri sera e continuano a esserlo anche questa mattina. In particolare non è parso consono il turnover di Pioli che ha stravolto una squadra che era in grande salute (quella dei titolari) per rimpiazzarla - con la partita di ritorno in Francia con il Rennes che è già fortemente indirizzata - con alcuni giocatori dalla salute non accettabile, vedi Malick Thiaw. Questa mattina su Repubblica, nel suo consueto commento post weekend, Paolo Condò ha commentato le scelte di Pioli.

Le parole di Paolo Condò sul Milan: "La buona notizia per la Juve è che il Milan non ha sfruttato la chance per scavalcarla, e qui l'errore è stato di Pioli perché la gara in cui fare turnover era il ritorno con il Rennes, non quella con il Monza. Al di là degli errori di Thiaw, poi, è dimostrato oramai che un paio di innesti rinfrescano le squadre, cinque snaturano. Il Milan era in un ottimo momento e la reazione dei titolari nella ripresa l'ha confermato. Pensare a chance residue di scudetto non era razionale, ma sarebbe stato meglio non aiutare il Monza a giocare la partita dell'anno".