Condò sugli infortuni: "È stato clamoroso il numero di problemi fisici avuti dai rossoneri"

In merito alle interessanti dichiarazioni di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, ieri sera a Londra in occasione della sesta edizione del “Business of Football Summit”, questo il commento del noto giornalista Paolo Condò.

"Cardinale e Ibra lo hanno detto e fatto capire: è stato clamoroso aver avuto così tanti problemi fisici nei mesi passati, non può certamente essere tutta colpa di una sola persona, ma qualcosa è andato storto e su questo siamo d'accordo tutti. In estate è stato fatto un forte sacrificio con la cessione di Tonali, sono arrivati giocatori che hanno fatto bene, altri meno come Okafor e Chukwueze".