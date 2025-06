Confermati i 4 punti di penalità al Brescia. Penalizzazione prevista anche l'anno prossimo

Brutte notizie per il Brescia, che vede confermata anche nell'udienza odierna la penalità che sembrava ormai prossima ad arrivare, e che coinvolge non solo la stagione corrente ma anche la successiva: sono infatti 4 i punti che le Rondinelle dovranno scontare nel campionato 2024-25, e altrettanti quelli con cui partirà nel prossimo campionato, indipendentemente dalla categoria dove militerà. Non sono, sono stati anche sei mesi di inibizione al presidente Massimo Cellino e a Edoardo Cellino.

A ogni modo, riportiamo intanto la parte del dispositivo dove si fa menzione della penalità: "per la società Brescia Calcio Spa, punti 8 (otto) di penalizzazione in classifica, di cui 4 (quattro) da scontare nella corrente stagione sportiva e 4 (quattro) da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026".

Ricordiamo intanto che il Brescia, che stante la situazione sarebbe retrocesso in Serie C visto che i 4 punti riscriverebbero la classifica del campionato di B, potrà ricorrere alla giustizia ordinaria qualora il tutto fosse poi confermato anche dalla Corte d’Appello (prevista per il 12 giugno).