Contatto Kempf-Rabiot: giusto assegnare il calcio di rigore secondo Marelli

Oggi alle 22:10
di Lorenzo De Angelis

Intervenuto ai microfoni di DAZN durante Como-MilanLuca Marelli ha commentato il rigore assegnato alla formazione rossonera per un fallo di Kempf su Rabiot. Secondo l'ex arbitro il contatto anca ed anca tra Rabiot e il difensore di casa c'è stato, e quindi è giusta la decisione del penalty. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas. All. Cesc Fabregas.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Dutu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.