Conte, futuro in Germania? Il tecnico italiano sogna il Bayern

Stando a quanto riportato dalla Bild, il Bayern Monaco, sempre più in crisi con Thomas Tuchel, potrebbe pensare di cambiare allenatore a breve. Tra i profili identificati ci sarebbero quelli di Zidane, Xabi Alonso, Hoeness e Antonio Conte, più volte accostato al Milan per la prossima stagione, e come ai rossoneri anche ad altre big del nostro calcio come Roma e Napoli.

Conte avrebbe identificato nel Bayern il suo club dei sogni, vedendolo tra i primi tre d'Europa. I tedeschi sarebbero la sua prima scelta per provare, dopo la Serie A e la Premier League, a conquistare anche la Bundesliga.