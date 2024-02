Coppa d'Africa, Chukwueze contro Kessie in finale: quando si gioca

vedi letture

La finale di Coppa d'Africa sarà anche una sfida tra il presente e il passato del Milan. Nell'atto finale della competizione continentale, infatti, la Costa d'Avorio che fa gli onori di casa e il cui capitano è Franck Kessie, ex giocatore rossonero che ha vinto uno Scudetto con il Diavolo, affronterà la Nigeria che tra le sue fila schiera un attuale giocatore del Milan, Samuel Chukwueze.

La finalissima si giocherà domenica 11 febbraio allo Stadio Olimpico Alassane Ouattara di Abidjan. Il calcio di inizio è fissato per le ore 21, un quarto d'ora dopo il fischio d'avvio di Milan-Napoli che si giocherà a San Siro. Una particolarità dal momento che per la Nigeria, oltre a Chukwueze, c'è anche Victor Osimhen, attaccante del Napoli: in un giorno in cui avrebbero potuto sfidarsi, giocheranno l'uno accanto all'altro per fare la storia del loro paese.