Coppa Italia, Juventus-Udinese 2-0: i bianconeri approdano ai quarti
La Juventus liquida senza troppi problemi l’Udinese e approda ai quarti di finale di Coppa Italia. Allo Stadium i bianconeri si impongono per 2-0 contro i friulani.
A segno David nel primo tempo (a cui poi è stato annullato un gol per fuorigioco) e Locatelli su rigore nel secondo tempo: il centrocampista è subentrato a Gatti che ha accusato un problema al ginocchio. Nel finale di partita annullato un gol anche ad Openda per fuorigioco.
