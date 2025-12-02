Coppa Italia, Juventus-Udinese 2-0: i bianconeri approdano ai quarti

Coppa Italia, Juventus-Udinese 2-0: i bianconeri approdano ai quarti
Oggi alle 22:59
di Manuel Del Vecchio

La Juventus liquida senza troppi problemi l’Udinese e approda ai quarti di finale di Coppa Italia. Allo Stadium i bianconeri si impongono per 2-0 contro i friulani.

A segno David nel primo tempo (a cui poi è stato annullato un gol per fuorigioco) e Locatelli su rigore nel secondo tempo: il centrocampista è subentrato a Gatti che ha accusato un problema al ginocchio. Nel finale di partita annullato un gol anche ad Openda per fuorigioco.