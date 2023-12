CorSera - Ibrahimovic, il dialogo con Pioli è già fitto da giorni

L'esordio nel nuovo ruolo da Senior Advisor di Zlatan Ibrahimovic non avverrà questa sera a Newcastle nella gara decisiva per il destino in Champions League del Milan, ma domani a Milanello una volta che la squadra sarà rientrata dall'Inghilterra. Lo svedese ha già comunque iniziato il suo nuovo lavoro e tra i suoi compiti c'è anche quello di essere un interlocutore importante di Stefano Pioli.

Come riporta il Corriere della Sera, il dialogo tra Ibra e il tecnico rossonero è già fitto da giorni. A confermarlo è stato lo stesso allenatore ieri in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champion contro il Newcastle: "Ci siamo sentiti ieri. Credo che sia stato sempre un top, ha affrontato tutte le sfide con intelligenza. Sarà sicuramente un valore aggiunto e una risorsa per tutto il club".