CorSera: "Milan e Bmw fanno team per il sociale con Insuperabili"

Il Corriere della Sera in edicola oggi titola così: "Milan e Bmw fanno team per il sociale con Insuperabili". Il noto quotidiano riferisce che "il club rossonero e la casa automobilistica tedesca fanno squadra in un progetto di inclusione nato dalla collaborazione tra la Fondazione EcoEridania Insuperabili e l’Associazione Concessionari Italiani Bmw. Si chiama 'Bmw in Tour': le rappresentative dei concessionari sfidano quelle di Insuperabili, società che si occupa di sport per persone con disabilità intellettiva e relazionale".

Ieri a Casa Milan è stata presentata la terza edizione che si svolgerà in 15 tappe, corrispondenti alle sedi di Insuperabili dove operano le concessionarie in tutta Italia. "Ogni tappa prevede momenti formativi dedicati allo sport e al dialogo sui temi dell’inclusione. Le partite, con squadre miste composte da atleti e dipendenti delle concessionarie, culmineranno in una finale nazionale a giugno in un centro sportivo del Milan". Queste le parole di Daniele Massaro, brand ambassador del Milan: "Per noi lo sport è simbolo di unione e di inclusione, siamo fieri di sostenere il progetto".

