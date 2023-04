CorSport - Pioli amareggiato per l’arbitraggio: "Gli episodi possono determinare il risultato finale eh..."

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Stefano Pioli non si dà pace dopo il pareggio per 1-1 contro il Bologna. L'allenatore rossonero, come riporta il Corriere dello Sport, non si spiega i due rigori netti non assegnati al Milan: "Gli episodi possono determinare il risultato finale eh... C'erano due rigori. Onestamente: la dinamica del fallo di mano ti dice che è fallo di mano; tu lo fischi e poi vai al VAR. Per me era rigore: poi se il VAR corregge va bene. Ma era rigore. Dispiace".